Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Kadın Öldü

Kastamonu'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kastamonu'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



Merkeze bağlı Hacıömer köyünde yalnız yaşayan Seher Kebapçı (63), 5 gün önce komşuları tarafından evinde baygın halde bulundu.



Evdeki yoğun gaz kokusunu fark eden komşuları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.



Ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Kebapçı, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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