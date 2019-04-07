Son Dakika Haberleri: Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Kadın Öldü

Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Kadın Öldü

1 saat önce

İZMİR'in Kınık ilçesinde, Fatma Atıcı (84), yalnız yaşadığı evindeki kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenerek, yaşamını yitirdi.

Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Kadın Öldü, System.String[]
İZMİR'in Kınık ilçesinde, Fatma Atıcı (84), yalnız yaşadığı evindeki kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenerek, yaşamını yitirdi.

Kınık'taki evinde yalnız oturan, 3 çocuk annesi Fatma Atıcı, dün saat 10.00 sıralarında, kendisini telefonla arayan damadı Mahmut Demirkol'a cevap vermedi. Bunun üzerine şüphelenen damadı, tansiyon hastası Atıcı'nın Fatih Mahallesi Yıldız Sokak'taki evine gitti. Kapının kilitli olması nedeniyle Demirkol, içeri giremeyince komşulardan yardım istedi. Tornavidayla plastik doğrama pencereyi zorlayarak, açan Demirkol, içeri girince kayınvalidesini mutfaktaki çekyatın yanında hareketsiz yatarken buldu. Demirkol'un ihbarıyla eve gelen sağlık ve polis ekipleri, yaptığı kontrolde, Atıcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Fatma Atıcı'nın, kömür sobasının borusunun baca bağlantısından çıkması sonucu sızan karbonmonoksitten zehirlendiği saptandı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:11 Kaynak: DHA

Kınık, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tunç Soyer, Mazbatasını Alacağı Tarihi Açıkladı Üzerine Televizyon Düşen Minik Kamil Efe, Hayatını Kaybetti İki Çocuk Annesi, Komşusundan Borç Aldığı Altınla Muhtar Oldu KKTC'de 12 Yaşındaki Çocuk, Okulda Alkol Komasına Girdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 18:37:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Kadın Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]