Sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü, yeğeni komada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü, yeğeni komada - Son Dakika

Sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü, yeğeni komada

6 saat önce

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Asiye Yurtseven (71) hayatını kaybetti, yeğeni Güler Akdoğan (57) ise yoğun bakımda tedaviye alındı.

Sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü, yeğeni komada, System.String[]

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Asiye Yurtseven (71) hayatını kaybetti, yeğeni Güler Akdoğan (57) ise yoğun bakımda tedaviye alındı.

Mazirgit ilçesine bağlı Karabulut köyünde yaşanan olayda, Asiye Yurtseven ve çocukları ile yılbaşı kutlaması için misafirliğine gelen yeğeni Güler Akdoğan, gece yarısı sobayı yakıp, yattı. Sobanın olduğu odada yatan Asiye Yurtseven ve Güler Akdoğan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sabah kalktıklarında anneleri ile Akdoğan'ı hareketsiz yatarken bulan Asiye Yurtseven'in çocukları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık görevlileri, Asiye Yurtseven'e müdahale etti. Ancak kadın, hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Güler Akdoğan ise ambulansla götürüldüğü Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Akdoğan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Asiye Yurtseven'n cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Karabulut Köyü Muhtarı Soner Bulat, Güler Akdoğan'ın yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığını ve hayati tehlikesinin sürdüğünü söyledi.


Mazgirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:12 Kaynak: DHA
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