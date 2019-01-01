Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Karı Koca Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Sobadan sızan gazdan zehirlenen karı koca hayatını kaybetti Çiftin muhabbet kuşunun da kafes için telef olduğu öğrenildiKONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hayatını kaybetti.
Sobadan sızan gazdan zehirlenen karı koca hayatını kaybetti
Çiftin muhabbet kuşunun da kafes için telef olduğu öğrenildi
KONYA - Konya
'nın Ereğli
ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hayatını kaybetti.
Olay, Hamidiye
Mahallesi Şehit Mustafa Akyüz Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, giriş kattaki dairede yaşayan Ramazan ve Ayten Elcil çifti gece sobayı yaktıktan sonra odada uyudu. Olay, sabah saatlerinde aynı apartmanda yaşayan yakınlarını ziyarete gelen bir kişinin evin kapısını çalmasıyla ortaya çıktı. İçeriden ses gelmemesi üzerine durum polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Adrese sevk edilen ekipler, evin kapısını açtıklarında karı kocanın odada kanepelerde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Elcil çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis
ekipleri evde inceleme yaparken, karı kocanın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği anlaşıldı. Olayda odada bulunan bir muhabbet kuşunun da kafes içerisinde öldüğü ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Ramazan ve Ayten Elcil çiftinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:37 Kaynak: İHA
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