Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam öldü - Son Dakika
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Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam öldü

13 dakika önce

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen fiziksel engelli Mustafa Şen (74) hayatını kaybetti.

Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam öldü, System.String[]

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen fiziksel engelli Mustafa Şen (74) hayatını kaybetti. Dini nikahla birlikte yaşadığı Gülseren Kelle (68) tedavi altına alındı.

Hürriyet Mahallesi'nde oturan fiziksel engelli Mustafa Şen ile dini nikahla birlikte yaşadığı Gülseren Kelle'den haber alamayan yakınları, çiftin evine gitti. Kapıyı açan olmayınca camı kırarak içeri giren ve Şen ile Kelle'yi hareketsiz halde bulan yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, Mustafa Şen'in, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını kaybettiğini belirledi. Gülseren Kelle ise kaldırıldığı Düziçi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Mustafa Şen, Düziçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:47 Kaynak: DHA
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