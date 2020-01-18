Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti - Son Dakika

Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

6 saat önce

Hatay'da sobadan sızan gazdan zehirlenen karı-koca hayatını kaybetti.

Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti, System.String[]

Hatay'da sobadan sızan gazdan zehirlenen karı-koca hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, İskenderun ilçesi Bekbele Mahallesinde, Mustafa Güllü (88) ve eşi Esma Güllü (68) çiftinden uzun süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çiftin komşuları ile birlikte dış kapının kilidini kırarak içeri girdi. Eve giren ekipler Mustafa ve Esma Güllü'nün cansız bedenleri ile karşılaştı. Olay yerini güvenlik çemberine alan polis ekipleri evde delil çalışması yaptı. Yapılan kapsamlı incelemenin ardından çiftin cansız bedenleri otopsi için İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - HATAY

İskenderun, Bekbele, Güllü, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:19 Kaynak: İHA
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