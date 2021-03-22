Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti - Son Dakika

Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti
22.03.2021 15:47
Muğla'nın Dalaman ilçesinde sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen Toraman çiftçi evlerinde ölü bulundu.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen Toraman çiftçi evlerinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre; Çöğmen Mahallesi'nde yaşayan Nuray Toraman (60) ve Hayrettin Toraman'dan (69) haber alamayan yakınları durumu jandarma ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çiftin yaşadığı eve giden sağlık ekipleri Toraman çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftçin sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. Toraman çiftçinin kılınacak cenaze namazının ardından Çöğmen Merkez Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA
Son Dakika Temizlikçi kılığına giren firari kaçmak üzereyken yakayı ele verdi Kanal D ekranında yayınlanan Hekimoğlu dizisi final yapıyor İYİ Parti, Meclis Bankası Başkanlığı için tek maddelik kanun teklifi verecek: 5 yıllık atansınlar, öncesinde görevden alınamasınlar Babacan'dan çarpıcı iddia: Ağbal, kayıp 130 milyar doları sorduğu için mi görevden alındı? Haftalık vaka sayısında zirvede! Samsun'daki tablonun bir nedeni daha ortaya çıktı Juventus, Cristiano Ronaldo'yu takımda tutmaya karar verdi Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı Oyuncu İbrahim Çelikkol, başrol olduğu Doğduğun Ev Kaderindir'den ayrılıyor