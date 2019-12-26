Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın ile zihinsel engelli oğlu öldü - BALIKESİR - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın ile zihinsel engelli oğlu öldü - BALIKESİR - Son Dakika

Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın ile zihinsel engelli oğlu öldü - BALIKESİR

6 saat önce

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı kadın ve oğlu hayatını kaybetti.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı kadın ve oğlu hayatını kaybetti.

Ali Hikmet Paşa Mahallesi Yamaç Sokak'taki evlerinde yaşayan Fatma (79) ve zihinsel engelli oğlu Muhammet Şahan'dan (46) bir süre haber alamayan komşuları, durumu kadının diğer oğlu Ramazan Şahan'a bildirdi.

Kapıyı kırıp içeri giren Ramazan Şahan, annesi ve kardeşinin yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldüğü anlaşılan anne ve oğlunun cenazeleri, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın ile zihinsel engelli oğlu öldü - BALIKESİR

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:48 Kaynak: AA
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