Sobadan sızan gazdan zehirlenip hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sobadan sızan gazdan zehirlenip hayatını kaybetti

6 saat önce

Zonguldak'ın Beycuma beldesinde, bir kişi, iddiaya göre sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Sobadan sızan gazdan zehirlenip hayatını kaybetti, System.String[]

Zonguldak'ın Beycuma beldesinde, bir kişi, iddiaya göre sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, beldeye bağlı Eceler köyü Hacılar Mahallesinde yaşayan 57 yaşındaki Ercan N. bir süredir gözükmeyince akrabaları tarafından merak edildi. Ercan N.' nin evine gelen akrabaları yerde yatan cansız bedeni ile karşılaştı. Durumu hemen 112 Acil servisi ve jandarmayı arayarak yardım istendi. Olay yerinde yapılan araştırmalar sonucu Ercan N.'nin sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiği anlaşıldı. İncelemeler sonrası sobadan çıkan gazla zehirlenen Ercan N. bugün köyünde ikindi namazını müteakip mahalle asri mezarlığına defin edilecek. - ZONGULDAK

Zonguldak, Hacılar, Beycuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:50 Kaynak: İHA
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