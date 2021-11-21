Sobadan sızan gazdan zehirlenip öldü - Son Dakika

Olay, İncesu ilçesi Karaküyük Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Özkan Yangel'den haber alamayan komşuları, evine gitti. Kapıyı açan olayınca komşuları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Yangel'i hareketsiz buldu. Yapılan kontrollerde Özkan Yangel'in karbonmonoksit gazından zehirlenip yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yangel'in cansız bedeni, ilçe hastanesi morguna kaldırıldı.

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