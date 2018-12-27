Son Dakika Haberleri: Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenip Öldü, Eşi Yoğun Bakımda

Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenip Öldü, Eşi Yoğun Bakımda

58 dakika önce

BURSA'nın İznik ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Mustafa Bostancı (80), yaşamını yitirirken, eşi Gülsüm Bostancı (57) ise kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.

Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenip Öldü, Eşi Yoğun Bakımda, System.String[]
BURSA'nın İznik ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Mustafa Bostancı (80), yaşamını yitirirken, eşi Gülsüm Bostancı (57) ise kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. 

Kırsal Orhaniye Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Bostancı ve eşi Gülsüm Bostancı, gece saatlerinde sobayı yaktıktan bir süre sonra uyudu. Çiftin yeğenleri, sabah ziyaret için eve geldiğinde Mustafa- Gülsüm Bostancı'yı uyandıramadı. İhbarla eve gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, çiftin, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiğini belirledi. Sağlık görevlilerince ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Bostancı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gülsüm Bostancı ise yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:01 Kaynak: DHA

İznik, Bursa, Mustafa Bostancı, Güncel
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