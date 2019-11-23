Son Dakika Haberleri: Sobadan sızan karbonmonoksit can aldı: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Sobadan sızan karbonmonoksit can aldı: 1 ölü - Son Dakika

Sobadan sızan karbonmonoksit can aldı: 1 ölü

6 saat önce

Sobadan sızan karbonmonoksit can aldı: 1 ölüKAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen şahıs hayatını kaybetti.

Sobadan sızan karbonmonoksit can aldı: 1 ölü

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Fevzi Çakmak mahallesi Şems sokak üzerinde meydana gelen olayda yalnız yaşayan M.G.'den haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Eve giren ekipler, M.G.'yi hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde M.G.'nin karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Polis, ikamette inceleme yaparken, M.G.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sobadan sızan karbonmonoksit can aldı: 1 ölü

Şemsi Tebrizi, Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 06:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da Uygur Türkü iş adamının öldürülme anı kameralara yansıdı
AK Partili Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunan Nadira Kadirova'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı Tel Abyad'da bomba yüklü araç patlatıldı: 4 ölü, 26 yaralı Çorum'da hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 00:49:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sobadan sızan karbonmonoksit can aldı: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]