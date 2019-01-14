Son Dakika Haberleri: Sobadan Sızan Karbonmonoksit Can Aldı

Sobadan Sızan Karbonmonoksit Can Aldı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybederken, eşi yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Sobadan Sızan Karbonmonoksit Can Aldı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybederken, eşi yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olay, Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Üstboğa (69) ve Hatun Üstboğa (65) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Öğle saatlerinde annesi ve babasını görmek için eve gelen Sevim Bilecan, kapıyı açan olmayınca uyuduklarını düşünerek evine geri döndü. Bilecan, akşam saatlerinde tekrar anne ve babasının evine geldi. Yine kapıyı açan olmayınca camı kırarak içeri giren Sevim Bilecan, oturma odasında anne ve babasını hareketsiz yatarken görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, jandarma ekipleri eşliğinde eve girdi. Yerde hareketsiz yatan çifte müdahale eden sağlık ekipleri, Hatun Üstboğa'nın öldüğünü tespit etti. Ağır yaralı olarak Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan Ali Üstboğa'nın da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

(Talat Bozdağ/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:16 Kaynak: İHA

Narlı, Kahramanmaraş, Pazarcık, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Model Olmak İsteyen Genç Kız, Aile Dostu Tarafından Kandırılıp Fuhuşa Zorlandı Kahramanmaraş'ta Kaçak Kazı İhbarı ile Ortaya Çıkarılan Roma Dönemine Ait Mozaikler Turizme Katkı Sağlayacak

İzmir'in Sivil Toplum Örgütleri, Kahramanmaraş'a Kültür Ziyaretinde Bulundu CHP ile İYİ Parti Arasındaki Yerel Seçim İttifakında Anlaşılan Büyükşehir Sayısı 23'e Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 23:19:26. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sobadan Sızan Karbonmonoksit Can Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]