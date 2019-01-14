Sobadan Sızan Karbonmonoksit Can Aldı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybederken, eşi yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Kahramanmaraş
'ın Pazarcık
ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybederken, eşi yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olay, Pazarcık ilçesine bağlı Narlı
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Üstboğa (69) ve Hatun Üstboğa (65) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Öğle saatlerinde annesi ve babasını görmek için eve gelen Sevim Bilecan, kapıyı açan olmayınca uyuduklarını düşünerek evine geri döndü. Bilecan, akşam saatlerinde tekrar anne ve babasının evine geldi. Yine kapıyı açan olmayınca camı kırarak içeri giren Sevim Bilecan, oturma odasında anne ve babasını hareketsiz yatarken görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, jandarma ekipleri eşliğinde eve girdi. Yerde hareketsiz yatan çifte müdahale eden sağlık ekipleri, Hatun Üstboğa'nın öldüğünü tespit etti. Ağır yaralı olarak Kahramanmaraş Necip Fazıl
Şehir Hastanesine kaldırılan Ali Üstboğa'nın da durumunun ağır olduğu öğrenildi.
(Talat Bozdağ/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:16 Kaynak: İHA
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