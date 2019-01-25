Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazı Can Aldı
29 dakika önce
KONYA'da ısınmak için yaktığı kömür sobasından karbonmonoksit gazından zehirlenen Abdurrahman Doğan (33), yaşamını yitirdi.
KONYA'da ısınmak için yaktığı kömür sobasından karbonmonoksit gazından zehirlenen Abdurrahman Doğan
(33), yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde Meram
ilçesinde meydana geldi. Bir fabrikada gece vardiyasında işçi olarak çalışan Abdurrahman Doğan, sabah eve geldiğinde ısınmak için kömür sobasını yaktıktan sonra uyudu. Akşam saatlerinde Doğan'a, telefonla ulaşamayan yakınları eve geldi. Kapıyı açan olmayınca durumdan şüphelenip polise bildirildi. Kapıyı güçlükle açıp içeri giren polis ve yakınları Doğan'ı yatağında hareketsiz halde buldu. Sobadan sızan karbonmonotsik gazından zehirlendiği belirlenen Doğan, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Doğan, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. - Konya
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:43 Kaynak: DHA
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