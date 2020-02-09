Sobadan sızan karbonmonoksit gazı dede ile torununu ayırdı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sobadan sızan karbonmonoksit gazı dede ile torununu ayırdı - Son Dakika

Sobadan sızan karbonmonoksit gazı dede ile torununu ayırdı

6 saat önce

Gaziantep'te sobadan sızan karbonmnoksit gazından zehirlenen 77 yaşındaki şahıs hayatını kaybederken, 12 yaşındaki torunu ise hastanede tedavi altına alındı.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazı dede ile torununu ayırdı, System.String[]

Gaziantep'te sobadan sızan karbonmnoksit gazından zehirlenen 77 yaşındaki şahıs hayatını kaybederken, 12 yaşındaki torunu ise hastanede tedavi altına alındı.


Olay, Şehitkamil ilçesi Hacıbaba Mahallesi Maho Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, torunu 12 yaşındaki Vedat Pakır ile birlikte evde oturan 77 Yaşındaki Yusuf Pakır bir süre yatağına uzandı. O esnada tabletle oynayan Vedat, başı ağrıyınca dedesini kaldırmaya çalıştı. Dedesinin hareketsiz olduğunu fark eden çocuk, bahçede bulunan anne ve babasına haber verdi. Eve giren anne ve baba, dedenin hareketsiz yattığını, çocukları Vedat'ın da sarardığını fark ederek hemen durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından dede ile torunu hastaneye kaldırıldı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen 77 yaşındaki Yusuf Pakır hayatını kaybederken, torunu ise tedavisinin ardından taburcu edildi.


Yusuf Pakır'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Gaziantep, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:56 Kaynak: İHA
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