Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazı Yaşlı Çifti Ayırdı
1 saat önce
Bursa'nın İznik ilçesinde sobadan çıkan gazdan zehirlenen yaşlı bir kişi hayatını kaybetti.
Bursa
'nın İznik
ilçesinde sobadan çıkan gazdan zehirlenen yaşlı bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, Orhaniye
köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Bostancı
(81) ile Gülsüm Bostancı (76), gece sobaya kömür atarak uyudu. Sabah
yaşlı çiftin yaşadığı eve gelen torunu Nurten B., dedesi ve babanesini baygın halde buldu. Olay yerine gelen 112 acil ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Bostancı ve Gülsüm Bostancı tedavi altına alındı. Bir süre sonra fenalaşan Mustafa Bostancı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gülsüm Bostancı'nın tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi. Jandarma
olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:57 Kaynak: İHA
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