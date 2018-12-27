Son Dakika Haberleri: Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazı Yaşlı Çifti Ayırdı

Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazı Yaşlı Çifti Ayırdı

1 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde sobadan çıkan gazdan zehirlenen yaşlı bir kişi hayatını kaybetti.

Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazı Yaşlı Çifti Ayırdı, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde sobadan çıkan gazdan zehirlenen yaşlı bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Orhaniye köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Bostancı (81) ile Gülsüm Bostancı (76), gece sobaya kömür atarak uyudu. Sabah yaşlı çiftin yaşadığı eve gelen torunu Nurten B., dedesi ve babanesini baygın halde buldu. Olay yerine gelen 112 acil ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Bostancı ve Gülsüm Bostancı tedavi altına alındı. Bir süre sonra fenalaşan Mustafa Bostancı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gülsüm Bostancı'nın tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:57 Kaynak: İHA

Orhaniye, Mustafa Bostancı, İznik, Bursa, 3. Sayfa
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