Son Dakika Haberleri: Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi: 1 ölü
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Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi: 1 ölü

7 saat önce

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen şahıs hayatını kaybetti.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi: 1 ölü, System.String[]

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen şahıs hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Şems Sokak üzerinde meydana gelen olayda, yalnız yaşayan M.G.'den (63) haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Eve giren ekipler, M.G.'yi hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde M.G.'nin karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Polis, ikamette inceleme yaparken, M.G.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Fevzi Çakmak Mahallesi, Şemsi Tebrizi, Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 05:15 Kaynak: İHA
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