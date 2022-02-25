Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika
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Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi

25.02.2022 16:07
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki bir kadın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki bir kadın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hayati tehlikesi bulunan yaşlı kadının hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesine bağlı Tiyenli Mahallesinde bugün saat 10.00 sıralarında yalnız yaşayan I.K. (75) isimli yaşlı kadından haber alamayan komşuları eve girdiklerinden yaşlı kadının hareketsiz bir şekilde yattığını fark etti. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen yaşlı kadın komşuları tarafından Gölmarmara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk tedavisinin ardından 'Hayati tehlikesi vardır' doktor raporuyla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine sevk edilen yaşlı kadın daha ileri tedavi için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili Akhisar Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda Jandarma ekipleri ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri tahkikata başladı. - MANİSA

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Gölmarmara, Jandarma, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika


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