Sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen 4 kardeş hastaneden taburcu oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen 4 kardeş hastaneden taburcu oldu - Son Dakika

Sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen 4 kardeş hastaneden taburcu oldu

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen 4 kardeş, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen 4 kardeş, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İlçeye bağlı Yukarıgüveç köyünde dün, sobadan sızan gazdan etkilenerek Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan Medine (8), Sedat (10) ve Sözdar (19) ve Hividar Abo (19) adlı kardeşlerin tedavileri tamamlandı.

Hastaneden taburcu edilen kardeşler, köy yoluna çığ düşmesinden dolayı tekrar ulaşıma kapanan köylerine gitmeyerek geceyi geçirmek için anneleri ile Yeşildere Mahallesi'ndeki akrabalarının evine gitti.

Anne Nahiyet Abo, hastane çıkışı gazetecilere, dün havanın rüzgarlı olmasından dolayı eşi ve çocuklarıyla kaldıkları evlerindeki odanın bir anda dumanla dolduğunu söyledi.

Pencereleri açarak odayı havalandırdıklarını anlatan Abo, "Ancak rüzgardan dolayı sürekli içeriye duman giriyordu. Bundan dolayı sobadan dumanlar sızmaya devam etti. Bir süre sonra da çocuklarım rahatsızlandı, sağlık ekiplerini arayarak yardım istedik. Ekipleri beklerken çocuklarıma ayran içirdim ve hastaneye geldik. Çok şükür çocuklarımın sağlık durumu iyi. Yardımımıza koşan ekiplere ve devletimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çocuklardan Sözdar Abo ise ailece zehirlendiklerini belirterek, "Annem ayran yaptı. Ayranı içtikten sonra biraz kendime geldim. Yollarımız kardan kapalıydı ve zor durumdaydık. Allah'a şükür ekipler yolumuzu açarak bizi hastaneye götürdü. Şu anda çok iyiyiz." dedi.

Sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen 4 kardeş hastaneden taburcu oldu

Yüksekova, Yeşildere, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:50 Kaynak: AA
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