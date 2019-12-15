Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen çift öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen çift öldü - Son Dakika

Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen çift öldü

6 saat önce

TRABZON'un Ortahisar ilçesindeki evlerinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Hasan (79) ve eşi Seher Süer (72) yaşamını yitirdi.

Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen çift öldü, System.String[]

TRABZON'un Ortahisar ilçesindeki evlerinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Hasan (79) ve eşi Seher Süer (72) yaşamını yitirdi.

Ortahisar'a bağlı 1 No'lu Erdoğdu Mahallesi'ndeki apartmanın giriş katında oturan Hasan ve Seher Süer çiftinden bir süredir haber alamayan yakınları, bu sabah evlerine geldi. Yakınları, eve girdiğinde çifti yataklarında hareketsiz yatarken buldu. İhbarla eve gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu Hasan- Seher Süer çiftinin, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Süer çiftinin cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Çiftin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.


Ortahisar, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 03:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Anne ve kızı önce denedi sonra çaldı! Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı
Domuzu farketti, peşine düştü! Sürek avında kurşunların hedefi oldu Erdemli'de domuz avında kazaen vurulan genç öldü Amca çocukları arasında korkunç kavga: 2 ölü, 5 yaralı

Son Dakika Haberleri
21:15 Üç büyüklerin kayıp haftası! - Son Dakika
21:14 Annesini darp ettiği iddia edilen oğlu tutuklandı - Son Dakika
21:11 Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
21:11 Spor demir grup sivasspor - fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika
21:11 Spor ali koç şampiyonluk yolunda bir darbe daha yedik - Son Dakika
19:50 HDP'li eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz tutuklandı - Son Dakika
19:49 Amca çocukları arasında korkunç kavga: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 21:18:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen çift öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]