Sobadan uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Sobadan uyuşturucu çıktı

7 saat önce

ESKİŞEHİR'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüphelinin evlerinde yapılan aramada soba içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sobadan uyuşturucu çıktı, System.String[]

ESKİŞEHİR'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüphelinin evlerinde yapılan aramada soba içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, soba içerisine gizlenmiş 3,13 gram gelen metamfetamin, 0,04 gram gelen esrar, 1 adet uyuşturucu hap, 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerden 1'i 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:45 Kaynak: DHA
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