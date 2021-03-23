Sobadan uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Sobadan uyuşturucu çıktı

Sobaya gizlenen uyuşturucu ele geçirildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda soba içerisine gizlenen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen üç şahsın ikametinde arama yapan polis ekipleri, yaptıkları aramalarda soba içerisine gizlenmiş halde 150 gram uyuşturucu maddelerden eroin maddesi, satışa hazır şekilde 155 fişek eroin maddesi, bir miktar fişeklenmiş halde bonzai adı da verilen sentetik kannabinoid maddesi ile uyuşturucu fişeklemede kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Uyuşturucu maddelere el koyan polis ekipleri S.Ç. ve S.Ç. adlı şüphelileri uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçlaması ile gözaltına alırken firari durumda olan D.Ç. ile yaşı küçük olduğu belirlenen İ.Ç. adlı yaşı küçük şahsı yakalamak için çalışma başlattı.