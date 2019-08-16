Sobadan yangın çıktı: Onlar için çok geçti
1 saat önce
Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Saraycık köyünde bir evde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.
Çorum Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:25 Kaynak: İHA
'un Kargı
ilçesine bağlı Saraycık
köyünde bir evde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti. Kargı ilçesine bağlı Saraycık köyünde Sait Kayakıran'a ait evde yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine alevler kısa sürede evi sardı. Yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma sevk edildi. Yanan evin içine giren itfaiye ekipleri engelli hasta olan Teslime Kayakıran'ı evin salonunda, Sait Kayakıran'ı ise evin banyosunda hayatlarını kaybetmiş olarak buldu. Sait ve Teslime Kayakıran çiftinin cansız bedenleri otopsi için cenaze nakil araçlarıyla morga kaldırılırken, yangının salonda bulunan sobadan çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor. Yanan evde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
(Turan Ozan Acar/İHA)
ABD'de suçsuz yere 26 yıl hapis yatan kişiye 7,2 milyon lira tazminat ödenecek Yangında alevlerin ortasında kalan yaşlı çift, hayatını kaybetti Damat dehşetinde katledilen 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı İBB önünde okuduğu bildiriyle İmamoğlu'nu kınayan Murat Kazanasmaz'ın işine son verildi