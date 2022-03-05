Son dakika... SOBADAN ZEHİRLENDİ, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika
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Son dakika... SOBADAN ZEHİRLENDİ, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

05.03.2022 11:19

Son dakika haberleri: GAZİANTEP'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Dönüş Kaya (76), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Dönüş Kaya (76), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İslahiye ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde 2 Mar günü, Dönüş Kaya'dan haber alamayan komşuları, durumdan şüphelenip jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, girdikleri evde Dönüş Kaya'yı yerde hareketsiz yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kaya'nın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Gaziantep'te bir özel hastaneye kaldırılan, 3 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Dönüş Kaya, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Dönüş Kaya'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Son dakika... SOBADAN ZEHİRLENDİ, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Son dakika... SOBADAN ZEHİRLENDİ, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Son dakika... SOBADAN ZEHİRLENDİ, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

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Gaziantep, Hürriyet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... SOBADAN ZEHİRLENDİ, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... SOBADAN ZEHİRLENDİ, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika
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