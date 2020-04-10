Sobadan zehirlendiği değerlendirilen üniversiteli Hatice, hayatını kaybetti (2) - Son Dakika

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Sobadan zehirlendiği değerlendirilen üniversiteli Hatice, hayatını kaybetti (2)
6 saat önce
KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİTokat Devlet Hastanesi'nde yapılan otopside karbonmonoksitten zehirlendiği belirlenen üniversite öğrencisi Hatice Tansu Doğan'ın cenazesi ailesine teslim edildi.
KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Tokat Devlet Hastanesi'nde yapılan otopside karbonmonoksitten zehirlendiği belirlenen üniversite öğrencisi Hatice Tansu Doğan'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Doğan'ın cenazesi Niksar ilçesine bağlı Mahmudiye köyünde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 05:44 Kaynak: DHA
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