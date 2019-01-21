Son Dakika Haberleri: Sobadan Zehirlenen 100 Yaşındaki Anne ve Oğlu Öldü

Sobadan Zehirlenen 100 Yaşındaki Anne ve Oğlu Öldü

14 dakika önce

GAZİANTEP'te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 100 yaşındaki Tumey Yener ile oğlu 64 yaşındaki Abdullah Yener, yaşamını yitirdi.

Sobadan Zehirlenen 100 Yaşındaki Anne ve Oğlu Öldü, System.String[]
GAZİANTEP'te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 100 yaşındaki Tumey Yener ile oğlu 64 yaşındaki Abdullah Yener, yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Çiksorut Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdullah Yener, yalnız yaşayan annesi Tumey Yener'in ihtiyaçlarını karşılamak için sabah gittiği evde sobayı yaktı. Anne- oğuldan gün içinde bir daha haber alamayan yakınları camı kırarak girdiği evde Abdullah ve Tumey Yener'i yerde hareketsiz yatarken buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, anne- oğlun, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini Anne- oğlun cansız bedenleri,  Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

- Gazıantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 07:06 Kaynak: DHA

Anne, Güncel
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