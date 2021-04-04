Sobadan zehirlenen 3 çocuk annesi Remziye, öldü - Son Dakika

Sobadan zehirlenen 3 çocuk annesi Remziye, öldü

04.04.2021 12:00
Sobadan zehirlenen 3 çocuk annesi Remziye, öldü, System.String[]

GAZİANTEP'te, banyodaki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 çocuk annesi Remziye Şahba (24), hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te, banyodaki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 çocuk annesi Remziye Şahba (24), hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi işe giden Remziye Şahba, duş almak için banyodaki sobayı yaktı ve içeri girdi. Şahba'nın çocukları banyodaki annelerinden haber alamayınca üst katta yaşayan dedelerine haber verdi. Kapıyı kırarak banyoya giren Şerif Avcı, kızını yerde hareketsiz yatarken bulunca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde genç kadının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

Remziye Şahba'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Sobadan zehirlenen 3 çocuk annesi Remziye, öldü
Sobadan zehirlenen 3 çocuk annesi Remziye, öldü
Sobadan zehirlenen 3 çocuk annesi Remziye, öldü
Sobadan zehirlenen 3 çocuk annesi Remziye, öldü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sobadan zehirlenen 3 çocuk annesi Remziye, öldü - Son Dakika


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