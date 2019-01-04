Son Dakika Haberleri: Sobadan Zehirlenen 3'ü Çocuk, 5 Kişi Tedaviye Alındı

Sobadan Zehirlenen 3'ü Çocuk, 5 Kişi Tedaviye Alındı

1 saat önce

İZMİT'in Gültepe ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 3'ü çocuk, 5 kişi hastanede tedaviye alındı.

Sobadan Zehirlenen 3'ü Çocuk, 5 Kişi Tedaviye Alındı, System.String[]
İZMİT'in Gültepe ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 3'ü çocuk, 5 kişi hastanede tedaviye alındı.

Fatih Mahallesi Neşe Sokak'ta oturan YIlmaz ailesi sabah, evi saran yoğun kokuyla uyandı. Yoğun baş ağrısı çeken evde bulunan 5 kişi, evden çıkıp, sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Fadime Yılmaz (37), çocukları İlayda (13), Gürkan (7) ve Gökalp Yılmaz (1) ile yakınları Berat Göbekçi'yi (26), ilk müdahalelerinin ardından  Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan 5 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği, hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. - Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:14 Kaynak: DHA

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