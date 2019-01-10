Son Dakika Haberleri: Sobadan Zehirlenen 4 Kişi, Hastanede Tedaviye Alındı

Sobadan Zehirlenen 4 Kişi, Hastanede Tedaviye Alındı

1 saat önce

DÜZCE'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Sobadan Zehirlenen 4 Kişi, Hastanede Tedaviye Alındı, System.String[]
DÜZCE'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Olay, gece saatlerinde Boğaziçi Beldesi Yeşil Mahalle'de meydana geldi. Abdülkadir Yeşildağ, annesi Hediye, eşi Naime ve çocukları Umut ve Kadem'i baygın halde bulunca, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine beldeye sevk edilen sağlık ekipleri, 4 kişiyi Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği belirlenen aile bireyleri, tedaviye alındı. 

- Zce

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:06 Kaynak: DHA

Düzce Üniversitesi, Yeşildağ, Güncel
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