Sobadan Zehirlenen 4 Kişi, Hastanede Tedaviye Alındı

DÜZCE'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi, hastanede tedaviye alındı.
Olay, gece saatlerinde Boğaziçi Beldesi Yeşil Mahalle'de meydana geldi. Abdülkadir Yeşildağ
, annesi Hediye, eşi Naime ve çocukları Umut ve Kadem'i baygın halde bulunca, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine beldeye sevk edilen sağlık ekipleri, 4 kişiyi Düzce Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği belirlenen aile bireyleri, tedaviye alındı.
- Zce