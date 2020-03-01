Sobadan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Sobadan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

KONYA'nın Kulu ilçesinde, ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Afganistan uyruklu 4 çoban, hastaneye kaldırıldı.

Sobadan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

KONYA'nın Kulu ilçesinde, ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Afganistan uyruklu 4 çoban, hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğlenden sonra Uzunkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Kimlikleri henüz belirlenemeyen Afganistan uyruklu 4 çoban, evde ısınmak için soba yaktı. Bir süre sonra 4 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Durumu fark eden komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 4 kişi, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.


Afganistan, Kulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 08:03 Kaynak: DHA
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