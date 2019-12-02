Son Dakika Haberleri: Sobadan zehirlenen 4 kişilik aile hastanede tedaviye alındı
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Sobadan zehirlenen 4 kişilik aile hastanede tedaviye alındı

6 saat önce

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişilik aile hastanede tedaviye alındı.

Sobadan zehirlenen 4 kişilik aile hastanede tedaviye alındı, System.String[]

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişilik aile hastanede tedaviye alındı.

Ali Kurt, sabah Barbaros Mahallesi Baki Sokak'taki evinden çıkarak işe gitti. İş yerinde baş dönmesi ve mide bulantısı yaşayan Ali Kurt, karbononoksit gazından etkilendiğini düşünüp, telefonla evi aradı. Telefonu açan olmayınca eve dönen Ali Kurt, eşi İlknur, çocukları Resul Ahmet (11) ve Sedanur'u (14) baygın buldu. Ali Kurt'un ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Kurt çifti ile çocuklarını, ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ali Kurt, burada tedaviye alınırken, İlknur Kurt ve çocukları Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Ali Kurt, Ankara, Çubuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:55 Kaynak: DHA
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