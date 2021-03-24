Sobadan zehirlenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Sobadan zehirlenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı
24.03.2021 10:15
KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4 kişi, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4 kişi, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Keskin ilçesine bağlı Kurşunkaya köyünde yaşayan Okatan ailesi, sabaha karşı rahatsızlandı. Ailenin ihbarı üzerine eve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrollerde Kadir-Bedriye Okatan çifti ile çocukları Elif (9) ve Beyza'nın (5) karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. Ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 4 kişi tedaviye alındı. Ailenin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
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