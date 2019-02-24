Son Dakika Haberleri: Sobadan Zehirlenen 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Sobadan Zehirlenen 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

1 saat önce

ESKİŞEHİR'de sobadan sızan gazdan etkilenerek baygın bulunan 6 kişilik aile, hastanede tedaviye alındı.

Sobadan Zehirlenen 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı, System.String[]
ESKİŞEHİR'de sobadan sızan gazdan etkilenerek baygın bulunan 6 kişilik aile, hastanede tedaviye alındı.

Odunpazarı ilçesi Kırmızıtoprak Mahallesi Ufuktan Sokak'taki apartman dairesinde oturan Satife Özer (86), Meseret Arianık (80), Aslı Özer (22), Elif Nur Özer (19), Filiz Özer (44) ile Uğur Yaşar (13) sabaha karşı sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Yakınları tarafından baygın halde bulunan 6 kişilik aile, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi (ESOGÜ), Yunus Emre Devlet Hastanesi ile Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

- Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:00 Kaynak: DHA

Elif Nur, Odunpazarı, Eskişehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! TBMM Başkanlığı Seçiminin İlk Tur Sonuçları Belli Oldu Bakan Soylu: Üstü Düzey İsimler Öttü, Önümüzdeki Günlerde Açıklayacağız

Tacizcisine Kurşun Yağdıran Kadının, Öldürdüğü Kişiyle Akraba Olduğu Ortaya Çıktı Milyonlarca Araç Sahibine Kötü Haber! Benzin ve Motorine Yeni Zam Yolda
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 13:52:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sobadan Zehirlenen 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]