Sobadan zehirlenen 90 yaşındaki kadın öldü - Son Dakika

Sobadan zehirlenen 90 yaşındaki kadın öldü
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ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde yalnız yaşayan Ayşe Çetin (90), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:30 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde yalnız yaşayan Ayşe Çetin (90), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Kızılin köyündeki tek katlı evinde yalnız yaşayan Ayşe Çetin'i sabah saatlerinde kontrol etmek isteyen yakınları, yaşlı kadını hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Çetin'in sobadan sızan karbonmonksit gazından zehirlenerek, hayatını kaybettiğini belirledi. Ayşe Çetin'in cansız bedeni otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
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