Sobadan zehirlenen 90 yaşındaki kadın öldü - Son Dakika
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Sobadan zehirlenen 90 yaşındaki kadın öldü

6 saat önce

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde yalnız yaşayan Ayşe Çetin (90), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Sobadan zehirlenen 90 yaşındaki kadın öldü, System.String[]

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde yalnız yaşayan Ayşe Çetin (90), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Kızılin köyündeki tek katlı evinde yalnız yaşayan Ayşe Çetin'i sabah saatlerinde kontrol etmek isteyen yakınları, yaşlı kadını hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Çetin'in sobadan sızan karbonmonksit gazından zehirlenerek, hayatını kaybettiğini belirledi. Ayşe Çetin'in cansız bedeni otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.


Ayşe Çetin, Sabah, Besni, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:30 Kaynak: DHA
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