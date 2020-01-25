Sobadan zehirlenen 90 yaşındaki kadın öldü - Son Dakika

Kızılin köyündeki tek katlı evinde yalnız yaşayan Ayşe Çetin'i sabah saatlerinde kontrol etmek isteyen yakınları, yaşlı kadını hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Çetin'in sobadan sızan karbonmonksit gazından zehirlenerek, hayatını kaybettiğini belirledi. Ayşe Çetin'in cansız bedeni otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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Ziya Selçuk'tan tartışma yaratan çizimlerle ilgili açıklama: Eğer kasıtlı ise bunu onaylamamız söz konusu olamaz