Sobadan zehirlenen aile hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Sobadan zehirlenen aile hastaneye kaldırıldı
24.03.2021 12:19
Düzce'de 4 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Düzce'de 4 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Olay Düzce'nin Hamidiye Mahallesi Hamidiye sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hassan Ayyash'a ait evde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından 4 kişilik aile etkilendi. Komşularının haber alamadığı aile evde baygın olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri aileye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Olayda 2 yaşındaki Ahmet Ayyahs, 3 yaşındaki İlyas Ayyash ile anne Fadhaa Ayyash ve baba Hassan Ayyash Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ailenin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DÜZCE
Son Dakika Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara mesaj: Elinizdeki dolar ve altınları ekonomiye kazandırın AK Parti'den büyük kongreye özel yeni klip: Sen ben yok, Türkiye var Günlerce yaşam mücadelesi vermiş! Kanalizasyon çukuruna düşen kadın güçlükle kurtarıldı Annesini boğazından bıçaklayarak öldürmüştü! Katil evladın 'cezai ehliyeti yoktur' raporu kabul edilmedi Bill Gates küresel ısınma için harekete geçti! Bilim insanlarından uyarı gecikmedi: Feci sonuçlar doğurabilir Son Dakika! AK Parti kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı'ndan Devlet Bahçeli'ye özel teşekkür: Hedefimiz 2053 Bir kişinin yaşamını yitirdiği nikah konvoyu kavgasında aranan şahıs teslim oldu Merkez Bankası Başkanı'nın ilk icraatı Ağbal'ın atadığı bürokratı görevden almak oldu