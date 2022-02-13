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Sobadan zehirlenen anne, kızı ve torunu toprağa verildi - Son Dakika

Sobadan zehirlenen anne, kızı ve torunu toprağa verildi

13.02.2022 15:03
Sobadan zehirlenen anne, kızı ve torunu toprağa verildi

GAZİANTEP'te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Behiye Özkan (65), kızı Selma Özkan (27) ve torunu Yusuf Özçelik (9) gözyaşları içerisinde son yolculuklarına uğurlandı.

GAZİANTEP'te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Behiye Özkan (65), kızı Selma Özkan (27) ve torunu Yusuf Özçelik (9) gözyaşları içerisinde son yolculuklarına uğurlandı.

Onur Mahallesi'nde Behiye Özkan, kızı Selma ve torunu Yusuf Özçelik, dün akşam evlerinde kendilerinden haber alamayan komşularının ihbarının ardından gelen ekipler tarafından ölü bulundu. Adli tıp kurumu morgunda yapılan otopsilerinde, karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri belirlenen Behiye Özkan, kızı Selma Özkan ve torunu Yusuf Özçelik'in cenazeleri, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, Yeşilkent Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.


Sobadan zehirlenen anne, kızı ve torunu toprağa verildi
Sobadan zehirlenen anne, kızı ve torunu toprağa verildi
Sobadan zehirlenen anne, kızı ve torunu toprağa verildi
Sobadan zehirlenen anne, kızı ve torunu toprağa verildi
Sobadan zehirlenen anne, kızı ve torunu toprağa verildi
Sobadan zehirlenen anne, kızı ve torunu toprağa verildi
Sobadan zehirlenen anne, kızı ve torunu toprağa verildi
Sobadan zehirlenen anne, kızı ve torunu toprağa verildi
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sobadan zehirlenen anne, kızı ve torunu toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sobadan zehirlenen anne, kızı ve torunu toprağa verildi - Son Dakika
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