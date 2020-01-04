Sobadan zehirlenen anne-oğul, toprağa verildi - Son Dakika
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Sobadan zehirlenen anne-oğul, toprağa verildi

6 saat önce

Sobadan zehirlenen anne-oğul, toprağa verildiÇORUM'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Güleser Gökgöz (77) ve oğlu Murat Gökgöz (46), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Sobadan zehirlenen anne-oğul, toprağa verildi

ÇORUM'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Güleser Gökgöz (77) ve oğlu Murat Gökgöz (46), gözyaşları arasında toprağa verildi. Olay, dün akşam saatlerinde Kale Mahallesi Zafer 3'üncü Sokak'ta meydana geldi. Güleser ile oğlu Murat Gökgöz'den haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek polise haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi. Ekipler, anne ve oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede Güleser ve oğlu Murat Gökgöz'ün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Anne ve oğlunun cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Anne ve oğlu, Hacı Bektaşi Veli Vakfı'nda düzenlenen törenin ardından merkeze bağlı Palabıyık köyünde toprağa verildi.

Sobadan zehirlenen anne-oğul, toprağa verildi

Kale, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 02:44 Kaynak: DHA
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