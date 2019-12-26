Sobadan zehirlenen anne ve engelli oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sobadan zehirlenen anne ve engelli oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika

Sobadan zehirlenen anne ve engelli oğlu hayatını kaybetti

6 saat önce

BALIKESİR'de yaşayan Fatma Şahan (79) ve zihinsel engelli oğlu Muhammet Şahan (46), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Sobadan zehirlenen anne ve engelli oğlu hayatını kaybetti, System.String[]

BALIKESİR'de yaşayan Fatma Şahan (79) ve zihinsel engelli oğlu Muhammet Şahan (46), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Karesi ilçesi Ali Hikmet Paşa Mahallesi Yamaç Sokak'ta yaşayan Fatma Şahan ve zihinsel engelli oğlu Muhammet Şahan'dan dünden beri haber alamayan komşuları, durumu kadının diğer oğlu Ramazan Şahan'a bildirdi. Kapıyı kırarak içeri giren Ramazan Şahan, annesi ve kardeşinin yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Fatma Şahan ve oğlu Muhammet Şahan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Anne ve oğlunun cenazesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.


Fatma Şahan, Balıkesir, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aracı perte çıkınca engelli kızını hastaneye götüremiyor
Ülke şokta! Engelli çocukları toprağa gömüp iyileşmelerini beklediler Öpücük hastalığı nedeniyle komaya girdi! Yaşam savaşı veriyor Bir mahalle ölüm korkusuyla yatıp kalkıyor

Son Dakika Haberleri
23:45 "Hanuka Bayramı" kutlandı - Son Dakika
23:44 Libya'nın askeri destek istemesinin ardından TSK'nın yurt dışındaki varlığı 12 ülkeye yükselecek - Son Dakika
23:40 TFF'den Bursaspor'a kötü haber - Son Dakika
23:40 Pensilvanya'da Katolik kilisesi cinsel taciz mağdurlarına 84 milyon dolar ödedi - Son Dakika
23:39 Küçükçekmece'de silahlı kavga 2 kişi yaralandı - Son Dakika
23:07 Bir mahalle ölüm korkusuyla yatıp kalkıyor - Son Dakika
22:52 Son Dakika: Libya'dan Türkiye'ye resmi talep geldi: Askeri destek istiyoruz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 23:49:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sobadan zehirlenen anne ve engelli oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]