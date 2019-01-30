Sobadan Zehirlenen Anne ve Kızı Öldü
1 saat önce
KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde, anne Servet Özkan (79) ile kızı Fatma Özkan (49), evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
KAYSERİ'nin Tomarza
ilçesinde, anne Servet Özkan
(79) ile kızı Fatma Özkan
(49), evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Tomarza ilçesi Kesir Mahallesi'nde oturan Servet Özkan ve kızı Fatma Özkan'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açarak eve girdi. Sağlık ekipleri, anne ve kızının cansız bedeni ile karşılaştı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Servet ve Fatma Özkan'ın cesedi, evde yapılan incelemenin ardından otopsisi için Tomarza Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:23 Kaynak: DHA
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