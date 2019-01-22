Son Dakika Haberleri: Sobadan Zehirlenen Anne ve Kızı Tedaviye Alındı

Sobadan Zehirlenen Anne ve Kızı Tedaviye Alındı

34 dakika önce

KAYSERİ'de komşuları tarafından baygın halde bulunan ve sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Hatun Çağlışek (63) ve kızı Duru Çağlışek (20) hastanede tedaviye alındı.

Sobadan Zehirlenen Anne ve Kızı Tedaviye Alındı, System.String[]
KAYSERİ'de komşuları tarafından baygın halde bulunan ve sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Hatun Çağlışek (63) ve kızı Duru Çağlışek (20) hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi, Kanal Caddesi'nde meydana geldi. 3 katlı apartmanın 2'nci katında oturan Hatun Çağlışek ve kızı Duru'nun kapıyı açmaması üzerine komşuları eve girdi. Hatun Çağlışek ve kızı Duru evde baygın halde bulundu. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde anne ve kızın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. İlk müdahaleleri yapılan Hatun Çağlışek ve kızı Duru, ambulansla  Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

Hatun Çağlışek ve kızı Duru Çağlışek'in sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 07:33 Kaynak: DHA

Kocasinan, Anne, Kayseri, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Anne Sütü, Bebek Saçı ve Kandan Takılar Üretip Bin 500 TL'ye Satıyor Bebeğinin Ölümüne Neden Olan Anne, Kendini "Hayvanseverim" Diye Savundu

Ortaokul Mezunu Gülderen Çetin, 53 Yaşında Kitap Yazdı Kırılan Camı Naylonla Kapatıp Yola Devam Etmek İsteyen Şoföre Yolcular Engel Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 20:07:32. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sobadan Zehirlenen Anne ve Kızı Tedaviye Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]