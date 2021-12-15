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Sobadan zehirlenen anne ve oğlu yaşamını yitirdi - Son Dakika

Sobadan zehirlenen anne ve oğlu yaşamını yitirdi

15.12.2021 10:05
Sobadan zehirlenen anne ve oğlu yaşamını yitirdi

TRABZON'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Havva Yavuz (90) ile oğlu Mahmut Bülent Yavuz (60) hayatını kaybetti.

TRABZON'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Havva Yavuz (90) ile oğlu Mahmut Bülent Yavuz (60) hayatını kaybetti.

Beşikdüzü ilçesi Akkese Mahallesi'nde yaşayan Havva Yavuz ve oğlu Mahmut Bülent Yavuz'dan haber alamayan yakınları, dün gece eve geldi. İçeriden ses gelmeyince yakınları kapıyı kırarak girdikleri evde anne ve oğlunu hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, anne ve oğlunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.Anne ve oğlunun cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.


Sobadan zehirlenen anne ve oğlu yaşamını yitirdi
Sobadan zehirlenen anne ve oğlu yaşamını yitirdi
Sobadan zehirlenen anne ve oğlu yaşamını yitirdi

Bülent Yavuz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sobadan zehirlenen anne ve oğlu yaşamını yitirdi - Son Dakika


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