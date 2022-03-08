Sobadan zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Sobadan zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

08.03.2022 18:54

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde aynı aileden biri çocuk 3 kişi, doğalgaz zehirlenmesi sonucu hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde aynı aileden biri çocuk 3 kişi, doğalgaz zehirlenmesi sonucu hastaneye kaldırıldı.

Akgedik Mahallesi'nde ikamet eden Ü.İ'nin (45) kendisinde, eşinde ve çocuğunda bulantı ve kusma meydana geldi.

Ü.İ'nin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ü.İ. (45), eşi A.İ. (41) ve çocukları U.İ. (16), Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavileri süren baba Ü.İ. ile oğlu U.İ'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sobadan zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Sobadan zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Sobadan zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

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Yunusemre, Doğalgaz, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sobadan zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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