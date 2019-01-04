Son Dakika Haberleri: Sobadan Zehirlenen Bekçi Öldü

Sobadan Zehirlenen Bekçi Öldü

2 saat önce

İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki bir okul inşaatında bekçilik yapan Ali Gültekin (40), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Sobadan Zehirlenen Bekçi Öldü, System.String[]
İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki bir okul inşaatında bekçilik yapan  Ali Gültekin (40), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir ilkokul inşaatında gece bekçiliği yapan evli ve 3 çocuk babası Ali Gültekin, gece saatlerinde yaktığı sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Sabah işe gelen işçiler, Gültekin'in bekçi kulübesinde baygın halde buldu, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Gültekin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gültekin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:31 Kaynak: DHA

Ali Gültekin, Karşıyaka, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözü Dönmüş Cani Damat, Kayınvalidesini Öldürdü İzmir Ekonomi Üniversitesi Akademisyen ve Öğrencileri, Üç Boyutlu Yazıcıyla Giysi Üretti

Trump: Demokratlar Kazanırsa Piyasalar Karışır Mersin'de Cami Önünde Silahlı Kavga: 2'si Ağır 5 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 17:32:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sobadan Zehirlenen Bekçi Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]