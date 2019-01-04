Sobadan Zehirlenen Bekçi Öldü
2 saat önce
İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki bir okul inşaatında bekçilik yapan Ali Gültekin (40), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.
İZMİR'in Karşıyaka
ilçesindeki bir okul inşaatında bekçilik yapan Ali Gültekin
(40), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi. Bahçelievler Mahallesi
'ndeki bir ilkokul inşaatında gece bekçiliği yapan evli ve 3 çocuk babası Ali Gültekin, gece saatlerinde yaktığı sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Sabah
işe gelen işçiler, Gültekin'in bekçi kulübesinde baygın halde buldu, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Gültekin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gültekin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu
'na kaldırıldı. - İzmir
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:31 Kaynak: DHA
Gözü Dönmüş Cani Damat, Kayınvalidesini Öldürdü
İzmir Ekonomi Üniversitesi Akademisyen ve Öğrencileri, Üç Boyutlu Yazıcıyla Giysi Üretti
Trump: Demokratlar Kazanırsa Piyasalar Karışır
Mersin'de Cami Önünde Silahlı Kavga: 2'si Ağır 5 Yaralı