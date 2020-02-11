Sobadan zehirlenen çift öldü, oğulları hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Sobadan zehirlenen çift öldü, oğulları hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mehmet Cihan (60) ile eşi Hüsne Cihan (59) yaşamını yitirdi, oğulları Mehmet Cihan (30) ise hastanede tedaviye alındı.

Sobadan zehirlenen çift öldü, oğulları hastaneye kaldırıldı, System.String[]

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mehmet Cihan (60) ile eşi Hüsne Cihan (59) yaşamını yitirdi, oğulları Mehmet Cihan (30) ise hastanede tedaviye alındı.

Çiftçilikle uğraşan 4 çocuk sahibi Mehmet-Hüsne Cihan çifti dün gece Yeni Mahalle'deki 2 katlı evlerinin üst katında sobayı yakıp, yattı. Oğulları Mehmet Cihan da diğer odada uyudu. Çiftin Antalya'da yaşayan oğulları Murat Cihan, bugün öğleden sonra telefonla ailesine ulaşamayınca aynı sokakta bakkalı olan Şemsettin Karakuş'tan yardım istedi. Eve giden Karakuş, kapıyı açan olmayınca durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, itfaiyenin yardımı ile girdikleri evde Mehmet ve Hüsne ile oğulları Mehmet'i hareketsiz yatarken buldu. Sağlık görevlileri sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri anlaşılan Mehmet ve Hüsne Cihan çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Baygın halde olan Mehmet Cihan ise İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Cihan, Dr. Ersin Aslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Ölümleriyle yakınlarını yasa boğan Mehmet-Hüsne Cihan'ın cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

BELEDİYE BAŞKANI ÇOK ÜZGÜNÜZ

Olay yerine gelerek Cihan Ailesi'nin yakınlarına başsağlığı dileyen İslahiye İlçe Belediye Başkanı Kemal Vural, "Baba ve anne sobadan sızan karbonmonoksit gazında hayatlarını kaybetti. Oğullarının durumu ise ağır ve hastanede tedavi altında. Üzgünüz, İslahiye Kaymakamlığı ve İslahiye Belediyesi olarak sürekli uyarı anonsları ve sosyal medya sayfalarımızdan uyarılar yapmamıza rağmen maalesef insanlarımız bu uyarıları dikkate almıyor. Hava şartları çok soğuk ancak can her şeyden önemli. Dikkat etmeliyiz, vatandaşlarımızdan ricam, bugünlerde ve aşırı rüzgarlı günlerde daha dikkatli olmaları ve gereken önlemleri almalarıdır" dedi.


Yeni Mahalle, Mehmet Cihan, İslahiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:33 Kaynak: DHA
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