Son Dakika Haberleri: Sobadan Zehirlenen Çift, Toprağa Verildi

Sobadan Zehirlenen Çift, Toprağa Verildi

1 saat önce

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, kömür sobasından zehirlenerek hayatını kaybeden Ramazan Elcil (52) ile eşi Ayten Elcil (46), toprağa verildi.

Sobadan Zehirlenen Çift, Toprağa Verildi, System.String[]
KONYA'nın Ereğli ilçesinde, kömür sobasından zehirlenerek hayatını kaybeden Ramazan Elcil (52) ile eşi Ayten Elcil (46), toprağa verildi. Hamidiye Mahallesi Şehit Ahmet Akyüz Caddesi'ndeki bir apartmanın giriş katında oturan Ramazan ve Ayten Elcil çifti, yılbaşı gecesi ısınmak için kömür sobasını yakıp uyudu. Dün aynı apartmanda oturan babasını evinde kontrole gelen Yusuf Koçer, komşuları Ramazan Elcil'in beslediği kuşun her zaman duyduğu sesini duymadı. Durumdan şüphelenen Koçer, zili çaldığı halde kapıyı açan olmayınca evdekilere telefonla ulaşmak istedi ancak telefon da açılmadı. Bu sırada Ramazan Elcil'in baldızı da ablası ve eniştesinden haber alamadığı için daireye geldi. Birbirine endişelerini dile getiren ikili, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbarla gelen ekipler, çilingire kapıyı açtırıp, eve girdiğinde Ramazan-Ayten Elcil çiftinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, çiftin kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlendiğini belirledi. Evde beslenen kuşun da telef olduğu görüldü. Ramazan ve eşi Ayten Elcil'in cenazeleri bugün öğlen Ulu Camii'ne getirildi. Talihsiz çift, burada kılanan cenaze namazının ardından Meydanbaşı Mezarlığı'na defnedildi. - Ereğli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:01 Kaynak: DHA

Hamidiye, Ereğli, 3. Sayfa
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