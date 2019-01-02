Son Dakika Haberleri: Sobadan Zehirlenen Çift Toprağa Verildi

Sobadan Zehirlenen Çift Toprağa Verildi

1 saat önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren çift, toprağa verildi.

Sobadan Zehirlenen Çift Toprağa Verildi, System.String[]
Konya'nın Ereğli ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren çift, toprağa verildi.

Hamidiye Mahallesi Şehit Mustafa Akyüz Caddesi'ndeki evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Ramazan ve Ayten Elcil çifti için Ereğli Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, AK Parti İlçe Başkanı Zübeyir Dursun ile Elcil çiftinin yakınları katıldı.

Elcil çiftinin cenazeleri, kılınan namazın ardından Meydanbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Dün meydana gelen olayda, Ramazan (52) ve Ayten Elcil (46) çifti, Hamidiye Mahallesi Şehit Mustafa Akyüz Caddesi'ndeki evlerinde hareketsiz şekilde yatarken bulunmuş, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirlemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:07 Kaynak: AA

Hamidiye, Konya, Ereğli, 3. Sayfa
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