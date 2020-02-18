Sobadan zehirlenen çift toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sobadan zehirlenen çift toprağa verildi - Son Dakika

Sobadan zehirlenen çift toprağa verildi

14 dakika önce

BURDUR'da, dün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Gülşen (46) ve Mesut Kelleci (50) çifti gözyaşları arasında toprağa verildi.

Sobadan zehirlenen çift toprağa verildi, System.String[]

BURDUR'da, dün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Gülşen (46) ve Mesut Kelleci (50) çifti gözyaşları arasında toprağa verildi.

Burdur merkeze bağlı Konak Mahallesi Uğuz Sokak Çıkmazı'ndaki Uluçay Apartmanı'nda oturan ve oto sanayide boyacılık yapan Mesut Kelleci, dün sabah işe gitmeyince durumdan şüphelenen arkadaşları, Kelleci'ye cep telefonuyla ulaşmaya çalıştı. Kelleci'nin aramalara cevap vermemesi üzerine damadı Bekir Erken'e ulaşıldı. Yanındaki yedek anahtarla kapıyı açan damat Erken, evin salonunda Mesut Kelleci ve eşi Gülşen Kelleci'yi hareketsiz yatarken buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mesut ve Gülşen çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen 3 çocuklu Kelleci çiftinin cansız bedenleri yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Kelleci çifti için bugün Burdur Ulu Cami'de ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Kelleci çiftinin yakınları, Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Güven, önceki dönem Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya, AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi, CHP İl Başkanı İzzet Akbulut, belediye meclis üyeleri ile halk katıldı. Kelleci çiftinin cenazesi İl Müftüsü Enver Türkmen'in kıldırdığı namazın ardından Sultandere mezarlığında toprağa verildi.


Burdur, Sabah, Konak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 07:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsü ile mücadelede önemli isim hayatını kaybetti
Besteci Tınay, kendisine sözlü tacizde bulunan müzisyeni ifşa etti Beşiktaş'tan Mircea Lucescu açıklaması: Henüz karar almadık AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe söylentilerine verdiği yanıtı açıkladı

Son Dakika Haberleri
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
17:09 26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 19:50:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sobadan zehirlenen çift toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]