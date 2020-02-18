Sobadan zehirlenen çift toprağa verildi - Son Dakika
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Sobadan zehirlenen çift toprağa verildi

7 saat önce

BURDUR'da dün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Gülşen (46) ve Mesut Kelleci (50) çifti gözyaşları arasında toprağa verildi.

Sobadan zehirlenen çift toprağa verildi, System.String[]

BURDUR'da dün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Gülşen (46) ve Mesut Kelleci (50) çifti gözyaşları arasında toprağa verildi.

Burdur merkeze bağlı Konak Mahallesi Uğuz Sokak Çıkmazı'ndaki Uluçay Apartmanı'nda oturan ve oto sanayisinde boyacılık yapan Mesut Kelleci, dün sabah işe gitmeyince durumdan şüphelenen arkadaşları, Kelleci'ye cep telefonuyla ulaşmaya çalıştı. Kelleci'nin aramalara cevap vermemesi üzerine damadı Bekir Erken'e ulaşıldı. Yanındaki yedek anahtarla kapıyı açan damat Erken, evin salonunda Mesut Kelleci ve eşi Gülşen Kelleci'yi hareketsiz yatarken buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mesut ve Gülşen çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen 3 çocuklu Kelleci çiftinin cansız bedenleri yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kelleci çifti için bugün Burdur Ulu Cami'de ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Kelleci çiftinin yakınları, Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Güven, önceki dönem Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya, AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi, CHP İl Başkanı İzzet Akbulut, belediye meclis üyeleriyle vatandaşlar katıldı. Kelleci çiftinin cenazesi İl Müftüsü Enver Türkmen'in kıldırdığı


Burdur, Sabah, Konak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:53 Kaynak: DHA
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