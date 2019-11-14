Son Dakika Haberleri: Sobadan zehirlenen çift ve misafirleri tedaviye alındı
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Sobadan zehirlenen çift ve misafirleri tedaviye alındı

7 saat önce

Elif Geniş çifti ile 2 misafirleri, yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Sobadan zehirlenen çift ve misafirleri tedaviye alındı, System.String[]

Elif Geniş çifti ile 2 misafirleri, yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan çift ile misafirlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bahçelievler Mahallesi'nde bir evde yaşayan Adem-Elif Geniş çifti dün akşam soba yaktı. Ancak kısa süre sonra çift ile misafirleri Selam Öner ve Ramazan Öner'de mide bulantısı ile baş dönmesi baş gösterdi. Geniş çifti ve misafirleri hemen yardım istedi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 4 kişiyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yapılan incelemede Adem- Elif Geniş çifti ile Selam Öner ve Ramazan Öner'in sobandan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

Tedaviye alınan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Bahçelievler Mahallesi, Siirt Devlet Hastanesi, Ramazan Öner, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:22 Kaynak: DHA
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